Жители Южной Осетии ощутили толчки от землетрясения в Армении

Жители Южной Осетии ощутили подземные толчки от землетрясения в Армении. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik.

По данным канала, природное явление было зафиксировано в 9:26 (8:26 мск) к северо-востоку от города Спитак.

По информации ведомства, очаг природного катаклизма находился на расстоянии шести километров к северо-востоку от населенного пункта. Сила подземных толчков составила от шести до семи баллов, при этом их могли ощутить жители сразу нескольких регионов страны. Речь идет о Лорийской, Тавушской, Ширакской и ряде иных областей.

Другие подробности пока не поступали. В том числе это касается возможных разрушений и наличия пострадавших.

7 марта в Туапсинском районе Краснодарского края зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,9. Как рассказали в региональном управлении МЧС РФ, эпицентр природного катаклизма располагался на расстоянии 15 км от поселка Новомихайловский. Интенсивность подземных толчков, в свою очередь, достигла отметки в 2,5–3 балла.