В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадал мужчина

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали два населенных пункта Белгородской области.

В результате атаки дрона на автомобиль в поселке Орловка пострадал мужчина, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе в селе Орловка движущийся легковой автомобиль подвергся атаке дрона. Ранен водитель. Мужчину с осколочными ранениями мягких тканей лица бригада скорой доставила в областную клиническую больницу", - написал он.

Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь, сообщил глава региона.

В поселке Хотмыжск Грайворонского округа в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника в двух частных домовладениях выбиты окна и повреждены заборы. Также осколками посечен легковой автомобиль.