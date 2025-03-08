В Аргентине в результате наводнения погибли не менее шести человек

В аргентинском портовом городе Баия-Бланка, расположенном к юго-западу от столицы Буэнос-Айреса, привели к гибели по меньшей мере шести человек.

Об этом сообщает Reuters.

«Большая часть города оказалась под водой после семи часов непрекращающегося ливня, что, без сомнения, означает, что мы столкнулись со стихийным бедствием», — приводит агентство заявление администрации города.

Отмечается, что проливные дожди смыли автомобили с улиц, повалили деревья и оставили сотни людей без электричества. В городе закрыт местный аэропорт и повреждены дороги.

Ранее один человек пропал и тысячи домов остались без света из-за циклона в Австралии.