В Аргентине в результате наводнения погибли не менее шести человек

В аргентинском портовом городе Баия-Бланка, расположенном к юго-западу от столицы Буэнос-Айреса, привели к гибели по меньшей мере шести человек.

В Аргентине в результате наводнения погибли не менее шести человек
© РИА Новости

Об этом сообщает Reuters.

«Большая часть города оказалась под водой после семи часов непрекращающегося ливня, что, без сомнения, означает, что мы столкнулись со стихийным бедствием», — приводит агентство заявление администрации города.

Отмечается, что проливные дожди смыли автомобили с улиц, повалили деревья и оставили сотни людей без электричества. В городе закрыт местный аэропорт и повреждены дороги.

Ранее один человек пропал и тысячи домов остались без света из-за циклона в Австралии.

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