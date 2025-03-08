В США впервые за 15 лет заключенного казнили путем расстрела

Казнь заключенного методом расстрела была впервые за 15 лет проведена в американском штате Южная Каролина. Об этом в пятницу сообщило агентство Associated Press.

Казненный - 67-летний Брэд Сигмон - был приговорен к смертной казни за то, что в 2021 году бейсбольной битой до смерти забил родителей своей бывшей девушки, после чего пытался похитить ее. Сигмон сам выбрал такой способ приведения приговора в исполнение, предпочтя расстрел электрическому стулу или смертельной инъекции.

Время смерти Сигмона было зафиксировано в 18:08 по местному времени (02:08 мск, 8 марта).

Всего с 1967 года в США подобным образом были казнены три человека. Все три случая были зарегистрированы в штате Юта, последний - в 2010 году.