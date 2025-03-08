Возле города Черкассы слышны взрывы
Возле города Черкассы на Украине слышны взрывы.
Об этом проинформировал украинский канал «24».
«В Черкассах и вблизи города снова были слышны взрывы», — говорится в сообщении.
До этого телеканал уже сообщал о взрывах возле города.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Черкасской области и ряде других регионов страны объявлена воздушная тревога.
Ранее стало известно, что в Одессе после серии взрывов повреждены промышленное предприятие и АЗС.