В деле блогера Митрошиной отсутствовали смягчающие обстоятельства

В уголовном деле блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в неуплате налогов, отсутствовали смягчающие обстоятельства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы.

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В материалах говорилось о том, что "соцзначимость выполняемых налогоплательщиком работ" не является обстоятельством, смягчающим ответственность. Кроме того, довод Митрошиной, что она совершила правонарушение впервые, не был принят в качестве смягчающего ответственность, отметило агентство.

В суде добавили, что в интернете курсы Митрошиной не позиционируются как образовательные мероприятия.

Накануне сообщалось, что блогера Митрошину задержали на территории Краснодарского края по делу об отмывании денежных средств. Следственный комитет России обвиняет Митрошину в нарушении пункта "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления").

До начала своей блогерской деятельности девушка занималась автожурналистикой.