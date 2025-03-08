В Аргентине в результате наводнения погибло уже 10 человек

О том, что количество утонувших в результате наводнения в Аргентине достигло 10 человек, сообщила газета La Nacion со ссылкой на местные власти.

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Наводнение случилось на юге аргентинской провинции Буэнос-Айрес, и, по словам мэра города Баия-Бланка Федерико Сусбьельеса, погибли шесть человек, а более 1000 были эвакуированы.

Правда, градоначальник предположил, что жертв стихии может быть больше.

Сообщается, что в пострадавшем районе выпало уже 400 мм осадков, и это называют историческим максимумом для города.

В Баию-Бланку срочно прибыл министр обороны страны Луис Петри, а также министр безопасности Патрисия Буллрич и губернатор провинции Буэнос-Айрес Аксель Кисильоф. Продолжаются спасательные работы.