В аэропорту российского города ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что, по предварительным данным, это связано с угрозами атаки беспилотных летательных аппаратов. Воздушная гавань перестала принимать и отправлять авиарейсы в 21:54.

Ранее в марте около границ Дагестана заметили беспилотники и объявили режим беспилотной опасности. Также 2 марта в аэропорту соседнего с республикой Грозного ввели временные ограничения на полеты. Они были введены в 09:36 по московскому времени, но позднее сняты.