В Подмосковье застрелился депутат

В Подмосковье 31-летний депутат Госсовета Удмуртии и региональный координатор рабочей группы по вопросам СВО Виктор Дьяков попытался покончить с собой, сообщает Telegram-канал Baza. Инцидент произошел 7 марта в районе Рублево-Успенского шоссе. Очевидцы вызвали скорую помощь, после чего мужчину госпитализировали в реанимацию.

По предварительной информации, причиной могла стать личная драма. Ранее бывшая жена депутата обвинила его в похищении их общих детей. Детали произошедшего уточняются, официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.

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Сейчас Дьяков находится под наблюдением врачей. Его состояние не уточняется. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.