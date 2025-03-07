В цирке под Самарой рухнули трибуны с людьми

Пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области сообщила, что в передвижном цирке в Нефтегорске рухнули трибуны. Об этом пишет ТАСС.

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Инцидент произошел прямо во время выступления. Отмечается, что в результате обрушились шесть рядов со зрителями. В результате никто не погиб, однако пять человек пострадали — из них трое детей. При этом, всего на рухнувших трибунах находилось около 20 человек.

«Поступило сообщение об обрушении шести рядов со зрителями передвижного цирка <…> По прибытии установлено, что произошло обрушение сидячих мест для зрителей, на которых находилось ориентировочно 20 человек. Погибших нет, пострадали пять человек, в том числе три ребенка», — сообщили в МЧС.

Как уточнили в оперативных службах, инцидент произошел в передвижном цирке «Скиф». В результате выступление пришлось отменить.