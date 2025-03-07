Блогер Митрошина задержана в Краснодарском крае

В столичном главке Следственного комитета России (СК) рассказали о заведении уголовного дела в отношении блогера Александры Митрошиной. Ее подозревают в отмывании денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что девушка была задержана в Краснодарском крае. Согласно версии следствия, Митрошина незаконно получила сумму свыше 127 миллионов рублей. После этого, по версии СК, она попыталась создать видимость правомерного владения этими деньгами, через покупку недвижимости в Москве.

«Фигурантка задержана на территории Краснодарского края, в ближайшее время она будет доставлена в Москву, где следователи приступят к ее допросу. Расследование продолжается», — сообщили в СК.

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