Рыбья кость проткнула кишечник жителю Подмосковья

64-летний житель округа Луховицы съел рыбу, которую сам же поймал, однако рыбья кость проткнула ему кишечник, рассказали в Минздраве Подмосковья.

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Злополучную рыбу мужчина съел еще почти месяц назад, и поначалу никакого дискомфорта не было, но спустя некоторое время он стал чувствовать периодические боли в подреберье. Когда его терпение кончилось, он обратился в больницу.

В Луховицкой больнице установили, что кость длиной около трех сантиметров проделала отверстие в стенке толстой кишки в области печени. Понадобилось экстренная операция. Хирурги вскрыли абсцесс под спинальной анестезией и удалили гной. Операция прошла успешно, пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке, сообщили в больнице.

Ранее стало известно, что врачи в Подмосковье извлекли молочный зуб из носа 22-летнего юноши, который сидел там полгода. Пациент обратился в больницу с жалобой на затяжной насморк, не поддающийся никакому лечению.