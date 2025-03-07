В Курской области возбудили дело после экспертизы «зубов дракона»

В Курской области возбудили уголовное дело после экспертизы качества «зубов дракона» (бетонные заграждения-пирамиды), установленных в приграничных районах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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По словам собеседника агентства, качество заграждений проверили «компетентные органы». По предварительным данным, экспертиза показала, что качество пирамид не соответствовало ГОСТ. Источник РИА Новости указал, что заказчиком работ по установке заграждений была Корпорация развития Курской области.

Ранее Генпрокуратура потребовала взыскать с главы курской Корпорации развития, его заместителей и нескольких бизнесменов более трех миллиардов рублей. По мнению прокуроров, эти деньги были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений.

В Генпрокуратуре заявили, что чиновники использовали свое служебное положение «в личных целях и интересах доверенных лиц для их незаконного обогащения путем неправомерного завладения бюджетными средствами, выделенными на защиту и укрепление обороноспособности страны от вторжения врага». Свой иск прокуратура направила в Ленинский районный суд Курска.