В Москве подожгли дверь квартиры Noize MC*

В Москве ночью 7 марта пироман под псевдонимом «Пианист» поджег дверь квартиры, которая, вероятно, принадлежит музыканту Noize MC (Ивану Алексееву)*, сообщают «Известия».

На стене рядом с дверью было написано следующее: «Привет врагу и предателю Ване Noize MC* от Пианиста». Как пояснил мужчина, совершивший данные действия, его возмутило выступление музыканта в футболке с символикой украинского националистического батальона «Азов»**.

Молодой человек, подписывающийся псевдонимом «Пианист», в конце февраля взял ответственность за поджог двери квартиры Левы Би-2 (настоящее имя Егор Бортник)*.

Со слов соседей, хозяйкой квартиры на самом деле является девушка рэпера, а не он сам.

«В отделение полиции же обратился непохожий на Noize MC* мужчина, он представился владельцем квартиры», - говорится в публикации.

В прошлом году Noize MC выступил в Испании, и на его концерте заметили футболку с символикой украинского националистического батальона «Азов». Фотографии с этого события появились в социальных сетях. На одном из снимков видно, как зритель развернул флаг запрещенной в России организации, а Noize MC в ответ расстегнул рубашку и показал футболку с эмблемой «Азова». После этого активисты движения «Зов народа» потребовали включить рэпера в список террористов и экстремистов.

* признаны в РФ иностранными агентами

** признан террористической организацией, запрещен в РФ