На побережье Кубани зафиксировали новые выбросы мазута

Новые небольшие выбросы мазута на пляжи зафиксированы на нескольких участках в поселке Джемете и недалеко от станицы Благовещенская на побережье Краснодарского края, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

"7 марта на нескольких пляжных территориях Анапы зафиксированы повторные выбросы мазута. Мазутную крошку выбросило по всей береговой линии между с. Витязево и ст. Благовещенская. Незначительные выбросы мелкой фракции мазута зафиксированы и на территориях, которые закреплены за Славянским районом и Краснодаром. Оба муниципалитета очищают пляжи в п. Джемете", - говорится в сообщении.

Протяженность побережья, которое контролируется на предмет новых выбросов, составляет 265 км. Там собрано почти 148 тыс. тонн загрязненного грунта. В Крыму и Севастополе на контроле находится почти 750 км берега.

В прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района водолазными группами МЧС со дна собрано почти 100 тонн мазута. Также работают водолазы Морспасслужбы и региональной аварийно-спасательной службы. Они исследовали более 3 млн 876 тыс. кв. метров дна акватории Черного моря. Кроме того, с помощью трех эжекторных установок собрано и поднято со дна более 6 тонн мазута.