В Париже восстановили движение поездов после обнаружения бомбы

На Северном вокзале Парижа полностью восстановили движение поездов после обнаружения бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает французский телеканал BFM со ссылкой на представителя Национальной компании железных дорог Франции (SNCF).

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«Сообщение было возобновлено в нормальном режиме, все открыто, все ходит в штатном режиме», — заявил он.

Бомба была обнаружена возле вокзала 7 марта. По данным французского телеканала, взрывное устройство нашли во время работ неподалеку от парижского вокзала Gare du Nord. По данным железнодорожной компании, остановка движения была предписана «по просьбе префектуры полиции Парижа».

Северный вокзал, пишет Associated Press, является крупным европейским транзитным узлом, обслуживающим международные направления к северу от Франции, такие как Брюссель и Нидерланды, а также главный аэропорт Парижа и многие региональные направления.