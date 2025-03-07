В российском регионе сотрудники МЧС спасли 17 дрейфующих на льдине рыбаков

Почти два десятка рыбаков оказались на отколотой льдине на реке Оке в Калужской области – их спасли сотрудники МЧС России.

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По информации ведомства, на водоеме образовался разрыв ледяного поля, на котором находились любители рыбалки. 17 человек остались на льдине размером 50 на 70 метров. В МЧС сообщили, что двое мужчин попытались самостоятельно добраться до берега, но один из них провалился в воду.

«Спасателям пришлось пробираться через густой бурьян на берегу и оперативно действовать на весеннем льду акватории», – рассказали в МЧС России, отметив, что провалившегося в воду мужчину спасли и доставили на берег.

Остальных рыбаков, добавили в спасательном ведомства, тоже успешно эвакуировали. Погибших и пострадавших нет.

В спасении любителей рыбной ловли задействовали 40 сотрудников и 16 единиц техники, в том числе два плавсредства.

Напомним, в конце февраля порядка двухсот рыбаков дрейфовали на льдине в Охотском море. Они находились от берега на расстоянии почти 700 метров. К спасению привлекали ведомственный вертолет.