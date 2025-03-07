Baza: Студент поджег дверь здания ФСБ на Лубянке по заданию мошенников

Молодой человек совершил поджог двери здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Лубянке в Москве, пишет Baza со ссылкой на источники.

По данным Telegram-канала, в четверг вечером, 6 марта, к зданию ФСБ в центре столицы подошел 17-летний Никита П. и поджог дверь с помощью горючей жидкости, которую он принес в пластиковой бутылке. Огонь удалось оперативно потушить. Студент был задержан.

«На допросе студент второго курса рассказал, что пошел на поджог по указу мошенников», - говорится в публикации.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что в торгово-развлекательном центре «Свиблово» произошел взрыв. Очевидцы заявили, что в ТРЦ взорвался банкомат. Экстренные службы прибыли на место ЧП. Shot писал, что речь идет об отделении «Газпромбанка». Сообщалось, что причиной взрыва могла стать попытка ограбления. В результате происшествия никто не пострадал.