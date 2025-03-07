На Кубани задержали чиновницу, связанную со сбежавшим из России бизнесменом

На Кубани задержали замглавы управления по государственной охране культурных объектов Нателлу Бирюкову. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, она была связана со сбежавшим из России бизнесменом Вигеном Саркисяном. Сейчас прокуратура ведет работу по изъятию у него нажитого преступным путем имущества.

Бирюкову подозревают в систематическим злоупотреблении должностными полномочиями при махинациях с земельными участками, принадлежащими к объектам культурного наследия.

Имущество Вигена Саркисян и его племянника Самвела Саркисова было арестовано в 2024 году, о чем пишет «Момент истины». У Саркисяна и его подельников арестовали имущество на 5,7 млрд рублей, нажитых благодаря незаконному отчуждению земель Хостинского теплично-парникового хозяйства.