Легализовавший в России 10 тысяч иностранцев экс-подполковник МВД лишился четырех квартир

Преображенский суд Москвы по иску Генпрокуратуры России конфисковал четыре квартиры, владельцем которых был бывший замначальника управления по вопросам миграции столичного управления МВД Дмитрий Тахтаулов, легализовавший 10 тысяч иностранцев. Об этом сообщает РИА Новости.

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Недвижимость изъята в доход государства, как имущество, полученное на коррупционные доходы. Также бывший подполковник полиции лишился семи машиномест, двух автомобилей, двух земельных участков и жилого здания. Генпрокуратура нашла незаконными: 592,4 тысячи долларов, 17 миллионов рублей, изъятые в ходе обыска у Тахтаулова и его матери, три участка с домами в Подмосковье, восемь машиномест, две квартиры в элитном ЖК и нежилое помещение в Москве, апартаменты с гаражом в Сочи, а также четыре автомобиля престижных марок.

24 декабря 2024 года Басманный суд Москвы приговорил Тахтаулова к 6,5 года за организацию незаконной миграции с лишением звания. Он был задержан осенью 2022 года. Его обвинили в легализации десяти тысяч иностранцев в России за денежное вознаграждение.