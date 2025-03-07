В Ивановской области толпа подростков до смерти забила пенсионера за замечание

В Ивановской области подростки до смерти избили пенсионера из-за замечания вести себя потише. Друзья погибшего Александра Климова рассказали "РГ" подробности произошедшего.

© Российская Газета

Александру Климову было 54 года. Он раньше работал в исправительной колонии и уже вышел на пенсию, жил в городе Южа. Когда Александр возвращался с работы домой к семье, ему по пути попалась пьяная молодежь 15-17 лет. Парни, несмотря на поздний час, громко матерились и вели себя агрессивно. Александр сделал им замечание, и тогда неадекваты набросились на него.

Подростки не только зверски избили прохожего, но и сняли расправу для соцсетей.

"У Саши не было шансов выжить, убийство произошло ночью", - сообщила "РГ" подруга семьи Климовых, Юлия.

Потерпевший скончался в машине скорой помощи, сообщили в пресс-службе СУ СК по Ивановской области. Подростки задержаны, как выяснилось, они были пьяны. Против них возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть". Суд заключил фигурантов под стражу.

По словам друзей, Александр был примерным семьянином, в браке с женой Мариной прожил 27 лет, у них двое детей. Преступление вызвало широкий резонанс в городе, его расследование взято под особый контроль.