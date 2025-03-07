Пропавший 18 лет назад подросток задержан в Петербурге

В Санкт-Петербурге был задержан мужчина, объявленный в розыск после пропажи 18 лет назад, сообщает РЕН ТВ.

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По данным источников издания, на момент пропажи Дмитрий Егоров был школьником, ему было 14 лет. В 2007 году он ушел гулять, но домой не вернулся. После безуспешных поисков его объявили пропавшим без вести.

6 марта он был задержан после того, как пришел в паспортный стол в Василеостровском районе для оформления документов. Выяснилось, что он находится в федеральном розыске, отмечает 78.ru.

Ранее в Анапе сотрудники полиции нашли 38-летнюю женщину и ее восьмилетнюю дочь, поиски которых велись несколько дней. Причиной их «исчезновения» стал бытовой конфликт — женщина решила уйти из дома после очередной ссоры с мужчиной.