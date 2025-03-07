Падение обломков корабля SpaceX Starship, который взорвался во время восьмого тестового запуска, попало на видео. Его публикует Shot.

Как стало ранее известно, спустя несколько минут после запуска с космодрома в штате Техас ракета взорвалась. Носитель вернулся на стартовую площадку. С головным блоком связь была утрачена. В штате Флорида были закрыты четыре аэропорта из-за риска падения обломков.

Эффектные кадры с падениями обломков засняли в США, на Багамах и в Доминиканской Республике. На кадрах видно, как пылающие обломки проносятся в сумеречном небе.

В 18:30 по восточному времени (23:00 по Гринвичу) с территории обширного ракетного комплекса SpaceX в Бока-Чика, штат Техас, стартовала 123-метровая ракетная система. Ее сверхтяжелая ракета-носитель первой ступени успешно вернулась на Землю, как и было запланировано. Однако через несколько минут после старта прямая трансляция SpaceX показала, что верхняя ступень Starship вращается в космическом пространстве. Визуализация двигателей ракеты продемонстрировала, что несколько из них отключились. Компания подтвердила потерю связи с кораблем. Предыдущий запуск Starship, который был 17 января, также не увенчался успехом.

Также ранее сообщалось, что посадка ускорителя Super Heavy компании SpaceX на стартовую башню Mechzilla после запуска миссии Starship 5 оказалась на грани катастрофы. От аварийного отключения системы ее отделяла всего секунда. Информация об этом появилась в ходе неформальной беседы Илона Маска с сотрудником во время трансляции видеоигры на платформе X (бывший Twitter).