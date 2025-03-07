Появилось эффектное видео падения обломков Starship
Падение обломков корабля SpaceX Starship, который взорвался во время восьмого тестового запуска, попало на видео. Его публикует Shot.
Как стало ранее известно, спустя несколько минут после запуска с космодрома в штате Техас ракета взорвалась. Носитель вернулся на стартовую площадку. С головным блоком связь была утрачена. В штате Флорида были закрыты четыре аэропорта из-за риска падения обломков.
Эффектные кадры с падениями обломков засняли в США, на Багамах и в Доминиканской Республике. На кадрах видно, как пылающие обломки проносятся в сумеречном небе.
В 18:30 по восточному времени (23:00 по Гринвичу) с территории обширного ракетного комплекса SpaceX в Бока-Чика, штат Техас, стартовала 123-метровая ракетная система. Ее сверхтяжелая ракета-носитель первой ступени успешно вернулась на Землю, как и было запланировано. Однако через несколько минут после старта прямая трансляция SpaceX показала, что верхняя ступень Starship вращается в космическом пространстве. Визуализация двигателей ракеты продемонстрировала, что несколько из них отключились. Компания подтвердила потерю связи с кораблем. Предыдущий запуск Starship, который был 17 января, также не увенчался успехом.
Также ранее сообщалось, что посадка ускорителя Super Heavy компании SpaceX на стартовую башню Mechzilla после запуска миссии Starship 5 оказалась на грани катастрофы. От аварийного отключения системы ее отделяла всего секунда. Информация об этом появилась в ходе неформальной беседы Илона Маска с сотрудником во время трансляции видеоигры на платформе X (бывший Twitter).