Во Владивостоке прокуратура начала проверку после обрушения потолка на студентов в Тихоокеанском медицинском университете.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя прокуратуры Приморья.

«Прокурор выехал на место. Проводится проверка», — приводит агентство слова собеседника.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее трёх учениц школы в посёлке Нагорном Самарской области госпитализировали после того, как на них рухнул потолок в школьном туалете.