Склад с паллетами загорелся в Подмосковье

В микрорайоне Сходня Подмосковья загорелся склад с паллетами. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что площадь пожара составляет 1 600 квадратных метров. Отмечается, что произошло обрушение кровли на 800 «квадратов».

Над ликвидацией огня работают 49 специалистов и 15 единиц техники. Информации о пострадавших не сообщается.

Ранее в марте в деревне Большое Буньково в Московской области загорелся склад с пластиковой продукцией. Площадь пожара достигла 9,5 тысяч квадратных метров. Тогда тушение осложняло наличие внутри помещения газовых баллонов и обрушение кровли.