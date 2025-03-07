Мошенники придумали схему обмана с подарками от западных брендов

Мошенники изобрели к 8 марта новую схему обмана: предлагают жертве получить подарок от популярного западного бренда. Об этом рассказал эксперт компании "Первый Бит" Петр Иванов.

По его словам, аферисты звонят, представляясь сотрудниками покинувших Россию компаний. Они сообщают собеседнику "приятную новость" о возобновлении работы.

В честь этого радостного события жертве предлагают получить небольшой бесплатный подарок от знаменитого бренда. Для этого нужно лишь подтвердить доставку, прочитав код из смс, рассказал Иванов агентству "Прайм".

Чаще всего названные цифры являются доступом для входа в аккаунт на Госуслугах. Далее мошенники оформят кредит, выведут деньги и пропадут. Возвращать долг придется уже жертве.

Эксперт порекомендовал воспользоваться появившейся на Госуслугах возможностью наложить самозапрет на взятие кредитов.

Важно также не сообщать никому приходящие в смс-сообщениях данные и самим не отправлять СМС на непонятные номера.