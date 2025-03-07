Мигрант-грабитель отнял у прохожего деньги из банка приколов

В Миассе сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых в уличном грабеже. Об этом МВД России по Челябинской области.

Мигрант-грабитель отнял у прохожего деньги из банка приколов
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19-летний местный житель обратился в полицию, заявив, что неизвестные похитили у него из рюкзака сотовый телефон и банкноты из банка приколов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий спустя несколько часов сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых, ими оказались неоднократно судимые местный житель и мигрант из одной из стран ближнего зарубежья.

В 2024 году в Москве 32-летний мужчина обманул бизнесмена более чем на 17,4 миллиона рублей, обменяв их на доллары из банка приколов. За время поисков преступник успел распорядиться похищенными деньгами по своему усмотрению.

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