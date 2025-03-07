Прокурор запросил сроки до 20 лет для соучастников хищения у Волочковой

Прокурор просит приговорить соучастников по делу о мошенничестве в особо крупном размере — руководителей компании QBF — к срокам от 14 до 20 лет.

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Они также обвиняются в хищении 1,7 миллиона рублей у российской балерины Анастасии Волочковой.

— В ходе прений сторон государственный обвинитель попросил назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 14 до 20, — цитирует заявление стороны обвинения ТАСС.

При этом подсудимые отрицают свою вину. Общий ущерб оценивается в более чем несколько сотен миллионов рублей.

Несколько лет назад Анастасия Волочкова, ставшая жертвой мошенников финансовой пирамиды QBF, призналась, что это не первый ее «печальный опыт с инвестициями». Воспоминаниями артистка поделилась с «Вечерней Москвой».

26 февраля в деле бывшего совладельца «Азбуки вкуса» Кирилла Якубовского, который обвиняется в хищении 126 миллионов долларов у инвесторов, произошел новый поворот. Детали этих разбирательств — в материале «Вечерней Москвы».