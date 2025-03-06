На месторождении на западе Казахстана загорелась нефтяная скважина

Возгорание на скважине произошло на нефтяном месторождении Западная Прорва на западе Казахстана в Атырауской области, сообщило госагенство Казинформ. Агентство также опубликовало кадр из видео, на котором видно факельное горение на месте инцидента.

В компании "Эмбамунайгаз", которая занимается добычей на месторождении, подтвердили инцидент на скважине, где "произошло проявление газа, что привело к выбросу насосно-компрессорной трубы". Возникло ли после этого возгорание в сообщении не уточняется.