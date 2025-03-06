В Пуэрто-Рико задержали двух россиян

У западного побережья Пуэрто-Рико при попытке нелегально попасть в страну задержали двух россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пограничную службу США.

Отмечается, что операция прошла в пятницу. В ней принимали участие морское подразделение полиции Пуэрто-Рико, Береговая охрана Соединенных Штатов и пограничники.

«Недалеко от Агуадильи была перехвачена 15-футовая (около четырех с половиной метров) лодка с двумя подвесными моторами. На борту судна находились пятеро мигрантов — трое мужчин из Доминиканской Республики, мужчина и женщина из России», — говорится в тексте.

В результате биометрической проверки было установлено, что одного из граждан Доминиканской Республики ранее депортировали из США как преступника. Все задержанные были помещены под стражу для дальнейшего разбирательства.