Россиянам рассказали о новой схеме мошенников перед 8 марта

Мошенники перед 8 марта разработали новую схему обмана людей. Они звонят россиянкам, представляются сотрудниками доставки цветов, просят назвать код из SMS, затем принуждают женщин отдать денежные средства. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Так, 5 марта жулики позвонили 25-летней москвичке, представились сотрудниками цветочного магазина, попросили назвали код для доставки подарка.

Девушка посмотрела свежие SMS, нашла код, сообщила. Через некоторое один из аферистов связался с ней, предупредил, что её аккаунт от «Госуслуг» взломан, на нем якобы появилась доверенность на гражданина Украины.

По его словам, горожанка стала жертвой мошенников. С тем, чтобы спасти семью от уголовного преследования за финансирование ВСУ, ей следует безотлагательно задекларировать все деньги и ценности, которые у неё есть, отметил мошенник.

Девушка собрала драгоценности, 200 тыс. рублей, $10 тыс., 60 коллекционных золотых монет и передала накопления «сотруднику налоговой службы» во дворе своего дома на Зоологической улице.

После возвращения домой москвичка рассказала об инциденте отцу. Тот выслушал дочь и обратился в полицию. Ущерб составил 6,3 млн рублей.