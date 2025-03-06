МВД опубликовало видео с признанием мужчины, подорвавшего банкомат в Москве

Молодой человек, задержанный за подрыв банкомата в торгово-развлекательном центре «Свиблово» на улице Снежной в Москве, признался в содеянном. Соответствующее видео опубликовало столичное управление МВД России.

«Взрыв банкомата... Сегодня…» — сказал он, отвечая на вопросы сотрудника правоохранительных органов.

Задержанный уточнил, что положил в банкомат три петарды.

Незадолго до этого сообщалось, что сотрудники уголовного розыска и Росгвардии задержали мужчину в его квартире на улице Енисейской. Установить его местонахождение помогли камеры видеонаблюдения. Telegram-канал SHOT уточнил, что задержанному 20 лет.

Предполагалось, что взрыв в отделении Газпромбанка в ТЦ «Свиблово» мог произойти из-за попытки ограбления. По информации SHOT, за несколько мгновений до хлопка к банкомату в здании подходил мужчина. Затем произошел взрыв, ударной волной выбило стекло в помещении банка.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

В Газпромбанке сообщили «Газете.Ru», что пострадавших в результате инцидента нет. Клиентов отделения оперативно эвакуировали, деньги в банкоматах также не пострадали.