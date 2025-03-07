Генпрокуратура обвинила экс-менеджеров Газпрома в выводе 150 миллиардов рублей

Бывшие руководитель департамента маркетинга Газпрома и топ-менеджер «Газпром энерго» Кирилл Селезнев и Алексей Митюшов вывели из компании «Газпром нефтехим Салават» не менее 150 миллиардов рублей в свою пользу. Об этом говорится в иске Генпрокуратуры РФ.

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По данным правоохранителей, Митюшов был бенефициарным собственником стратегических предприятия Газпрома в Башкирии, которые монополизировал через находившиеся под его контролем российские общества. Кроме того, он совместно с Селезневым на регулярной основе оформлял выгодные для себя сделки между «Газпром нефтехим Салават» и собственными предприятиями.

Определенную часть от полученных таким образом денег они вывели на заграничные банковские счета, остальное — потратили на покупку бизнеса в России. Дело будет рассматривать Фрунзенский районный суд Петербурга, где 25 марта состоится первое заседание, передает «Интерфакс».

6 марта Генпрокуратура также направила иск с просьбой национализировать акции Селезнева и Митюшова, а также их бывшей коллеги в Газпроме Юлии Симаковой. Подробности это дела «Вечерняя Москва» собрала в отдельном материале.