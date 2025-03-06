В Новгородской области обрушилась часть моста

Часть моста через реку Перетна обрушилась в Окуловском районе Новгородской области, пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба администрации района.

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Инцидент произошел около 14:00 часов вблизи населенного пункта Перетенка-1 Котовского сельского поселения.

«Произошло частичное обрушение моста. Его обслуживает ГОКУ "Новгородавтодор", который уже поставлен в известность о произошедшем. Пострадавших нет», — говорится в тексте.

На место происшествия выехали глава района Дмитрий Михайлов, представители МЧС, полиции и командир войсковой части. В Минтрансе Новгородской области сообщили, что причиной обрушения стало поднятие уровня воды, которая размыла конус искусственного сооружения через реку Перетна и участок сопряжения с мостом.

В настоящее время проезд по мосту перекрыт, объезд организован по федеральной трассе А-122.

По факту произошедшего организована проверка.