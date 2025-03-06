Главреда «Медиазоны»* объявили в розыск
Главного редактора издания «Медиазона» (*признана в РФ иностранным агентом) Сергея Смирнова (признан в РФ иностранным агентом) объявили в розыск. Это следует из базы розыска МВД России.
«Основание для розыска: разыскивается по статье», — сказано в базе.
По какой именно статье разыскивается главред «Медиазоны»* не уточняется.
25 декабря сообщалось, что Смирнов* стал фигурантом уголовного дела за неисполнение обязанностей иноагента. Он в течение длительного времени не ставил в своих материалах в интернете пометки иностранного агента.
12 ноября Таганский районный суд Москвы оштрафовал главреда «Медиазоны»* на 50 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах.
Главреда «Медиазоны»* в пятый раз оштрафовали за отсутствие плашки иноагента
Министерство юстиции РФ признало Смирнова* иностранным агентом в сентябре 2021 года. Тогда же аналогичный статус получила «Медиазона»*.