Главреда «Медиазоны»* объявили в розыск

Главного редактора издания «Медиазона» (*признана в РФ иностранным агентом) Сергея Смирнова (признан в РФ иностранным агентом) объявили в розыск. Это следует из базы розыска МВД России.

© Сергей Смирнов (признан в РФ иностранным агентом)/Youtube

«Основание для розыска: разыскивается по статье», — сказано в базе.

По какой именно статье разыскивается главред «Медиазоны»* не уточняется.

25 декабря сообщалось, что Смирнов* стал фигурантом уголовного дела за неисполнение обязанностей иноагента. Он в течение длительного времени не ставил в своих материалах в интернете пометки иностранного агента.

12 ноября Таганский районный суд Москвы оштрафовал главреда «Медиазоны»* на 50 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах.

Главреда «Медиазоны»* в пятый раз оштрафовали за отсутствие плашки иноагента

Министерство юстиции РФ признало Смирнова* иностранным агентом в сентябре 2021 года. Тогда же аналогичный статус получила «Медиазона»*.