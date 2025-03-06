Взорвавшего банкомат мужчину задержали в Москве

В Москве полицейские задержали подозреваемого в повреждении банкомата на Снежной улице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по столице.

По данным ведомства, задержанному 19 лет. Его удалось вычислить по записям с камер видеонаблюдения. Отмечается, что полицейские обнаружили подозреваемого по месту его постоянного проживания на Енисейской улице. Сейчас он доставил на допрос.

Возбуждено дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

Названа причина взрыва банкомата в ТЦ в Москве

6 марта в дежурную часть поступило сообщение, что в одном из помещений здания на улице Снежная произошло возгорание. Также очевидцы сообщили о хлопке внутри. Выяснилось, что мужчина ростом около 175 сантиметров в темных штанах и куртке сначала пытался вскрыть банкомат, а потом прозвучал взрыв. Из здания были эвакуированы 120 человека.