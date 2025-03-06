Юная россиянка доверилась мошенникам и оставила родителей без сбережений

В Смоленске студентка колледжа оставила родителей без сбережений, поверив мошенникам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

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Неизвестные обманным путем получили доступ к персональным данным и банковской карте девушки 2008 года рождения. Затем ей позвонил аферист, представившийся «сотрудником финансового учреждения», и спросил, есть ли у родителей девушки банковские вклады. Злоумышленник убедил студентку, что сбережения находятся в опасности.

Юная россиянка поверила аферисту и перевела деньги со вклада отца себе на карту, а затем на «безопасный счет» мошенников. Также девушка оформила кредит и отправила злоумышленникам эти средства.

Общий ущерб составил 251 тысячу рублей. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту случившегося.