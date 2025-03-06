Суд отправил в СИЗО жену экс-мэра Сочи

Мещанский суд Москвы изменил меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу жене бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янине. Об этом пишет ТАСС.

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Ранее Копайгородский стал фигурантом нового уголовного дела о получении взятки в размере 43 млн рублей. По версии следствия, посредником выступила его жена Янина. Ее обвиняют в посредничестве в вымогательстве взятки и особо крупной растрате.

Жена экс-мэра Сочи Копайгородского изначально была помещена под домашний арест, однако следствие ходатайствовало об ужесточении ей меры пресечения из-за попытки давления на свидетеля.

«Ходатайство следователя удовлетворить и изменить Копайгородской меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Взять под стражу в зале суда», - говорится в решении Мещанского суда Москвы.

При этом рассмотрение ходатайства прошло в закрытом режиме по просьбе прокурора. Журналистов пустили лишь на оглашение резолютивной части.

Напомним, что Копайгородского также обвиняют в присвоении и растрате в особо крупном размере. Известно, что в деле фигурируют два земельных участка стоимостью 3,7 миллиона рублей. Сейчас бывший глава города находится в СИЗО.