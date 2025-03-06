Названа причина взрыва банкомата в ТЦ в Москве

Взрыв банкомата в столичном торговом центре произошел из-за противоправных действий неизвестного. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По предварительным данным, взрыв устроил один из посетителей мегамолла на Снежной улице. Согласно одной из версий, он мог стать жертвой мошенников.

Появились подробности о взрыве банкомата в ТЦ в Москве

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Но в здании торгового центра выбиты стекла. На месте работает оперативная группа, ее работу координирует заместитель Бабушкинского межрайонного прокурора Андрей Бардонов.