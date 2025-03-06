Пострадавших после взрыва в отделении банка в торговом центре "Свиблово" на северо-востоке Москвы нет, заявил начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.

"В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа", – цитирует его ТАСС.

Васенин добавил, что правоохранители организовали ряд необходимых разыскных мероприятий для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Вместе с тем под контроль установление причин происшествия в ТЦ взяла Бабушкинская межрайонная прокуратура, указали в пресс-службе столичной прокуратуры. На месте находится заместитель межрайонного прокурора Андрей Бардонов. Он координирует работу правоохранительных органов.

ЧП произошло в отделе с банкоматами днем 6 марта. В результате было нарушено остекление, при этом пожара не последовало.

В СМИ писали, что эпицентр взрыва находился в одном из банкоматов. Кроме того, по камерам видеонаблюдения установлен мужчина, подходивший к аппарату незадолго до взрыва.