Появились подробности о взрыве банкомата в ТЦ в Москве

Сотрудники полиции Москвы ведут поиски преступника, который совершил подрыв банкомата в отделении «Газпромбанка» на северо-востоке Москвы. По предварительной информации, он действовал по поручению украинских мошенников, передает Mash.

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Ранее Telegram-канал сообщил, что в торгово-развлекательном центре «Свиблово» произошел взрыв. Очевидцы заявили, что в ТРЦ взорвался банкомат. Экстренные службы прибыли на место ЧП. Shot писал, что речь идет об отделении «Газпромбанка». Сообщалось, что причиной взрыва могла стать попытка ограбления.

По данным Mash, банкомат подорвал мужчина средних лет в темной куртке. Его личность пока установить не удалось.

«Предварительная версия случившегося: подрывник работал по заказу телефонных мошенников. На это указывает крайне нетипичное время для такого преступления», — отмечает канал.

Эвакуировалось 120 человек, среди них — четверо сотрудников банка. О пострадавших не сообщалось.