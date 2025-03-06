Семья россиян отравилась средством от тараканов в съемной квартире

Двое россиян отравились химикатами в съемной квартире в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Neva.Today.

Издание сообщает, что мужчина арендовал квартиру через онлайн-платформу и заселился туда с несовершеннолетним сыном. Однако вскоре после заселения им стало плохо. Причиной ухудшения самочувствия стало средство от тараканов, которым риелтор обработал квартиру.

Отмечается, что пострадавшему вернул деньги владелец квартиры, риелтор же вернул лишь часть комиссии, а арендатора заблокировал. Потерпевший обратился в полицию.

Ранее «МК» писал, что 13 человек отравились ядовитыми парами средства от тараканов в поселке Истра Красногорского городского округа. Семья мигрантов вызвала специалистов по дезинфекции и после травли насекомых неосмотрительно рано вернулась в дом.