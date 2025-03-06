Российского боксера задержали в московском спа-салоне

Российского боксера Рустама Исмаилова задержали в московском спа-салоне на Пресненской набережной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Уроженца Дагестана подозревают в хранении и употреблении наркотиков. Сотрудники заведения увидели у него пакетик с белым порошком и вызвали полицейских. Те отправили вещество на экспертизу, а Исмаилова доставил в отдел на допрос.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее на юге Москвы полиция задержала подозреваемого в покушении на сбыт амфетамина.