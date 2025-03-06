Российского боксера задержали в московском спа-салоне
Российского боксера Рустама Исмаилова задержали в московском спа-салоне на Пресненской набережной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Уроженца Дагестана подозревают в хранении и употреблении наркотиков. Сотрудники заведения увидели у него пакетик с белым порошком и вызвали полицейских. Те отправили вещество на экспертизу, а Исмаилова доставил в отдел на допрос.
По факту произошедшего проводится проверка.
Ранее на юге Москвы полиция задержала подозреваемого в покушении на сбыт амфетамина.