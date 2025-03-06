Взрыв прогремел в отделении банка на северо-востоке Москвы

В торгово-развлекательном центре «Свиблово» в Москве произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По предварительным данным, инцидент случился в отделении банка на первом этаже. Отмечается, что из-за взрыва выбило стекла. Очевидцы сообщают, что в ТРЦ взорвался банкомат. Экстренные cлужбы прибыли на место ЧП.

По данным Shot, речь идет об отделении «Газпромбанка». Канал отмечает, что причиной взрыва могла стать попытка ограбления.

«За несколько мгновений до взрыва к тому самому банкомату подходил мужчина», — говорится в публикации.

В четверг, 6 марта, сообщалось, что на территории завода в Ганновере, принадлежащего производителю шин Continental, произошел взрыв. На место происшествия выехали пожарные и сотрудники других экстренных служб. Они осмотрели семерых человек - некоторые из них получили легкие травмы.