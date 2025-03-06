Банкомат загорелся в ТЦ «Свиблово» на севере Москвы

В торговом центре «Свиблово» на улице Снежная, 27 на севере Москвы загорелся банкомат. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Об этом в четверг, 6 марта, сообщил источник «Вечерней Москвы» в правоохранительных органах.

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— Загорелся банкомат в ТЦ «Свиблово». На первом этаже здания находится отделение «Газпромбанка», там нарушено остекление, загорания и задымления нет. В результате происшествия никто не пострадал, — сообщил источник.

Других подробностей по факту произошедшего не появлялось. Официальной информации о пожаре в ТЦ «Свиблово» на момент публикации новости не было.

Ранее в белгородском поселке Разумное загорелся торговый центр на площади 750 квадратных метров. Из здания 20 человек эвакуировались самостоятельно. Предварительно, пострадавших нет. На месте работали 29 специалистов и 10 единиц техники МЧС России.