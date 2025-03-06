Мошенники выманили у пенсионерки из Москвы 1,2 миллиона рублей

Мошенники убедили 78-летнюю москвичку передать курьеру 1,2 миллиона рублей под предлогом того, что аферисты могут похитить ее денежные средства. Об этом в четверг, 6 марта, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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— Лжеправоохранители сообщили пострадавшей, что мошенники могут похитить ее сбережения, и убедили женщину снять 400 тысяч рублей, упаковать их как подарок и передать курьеру. Далее по указанию аферистов москвичка сняла в банке еще 800 тысяч рублей, которые также упаковала и передала фигуранту, назвав кодовое слово, — рассказала Нефедова.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать курьера, которому пенсионерка передала деньги.

Злоумышленника отправили под стражу. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее президент России Владимир Путин призвал принять срочные меры для борьбы с мошенничеством. По его словам мошенничество в России приобрело недопустимые размеры.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ему неоднократно звонили телефонные мошенники. Однако он пока ни разу не становился их жертвой.