Бездыханную туристку с красной сыпью на теле нашли на пляже Таиланда

Бездыханную туристку нашли на пляже популярного тайского курорта Пхукет. Об этом сообщает местное издание Khaosod.

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По данным источника, инцидент произошел в среду, 5 марта, на пляже Ката. Женщина европейской внешности примерно 50 лет лежала лицом вниз на полотенце без признаков жизни. На ее теле были красные высыпания.

Спасатели сообщили о своей находке полицейским, которые сразу же прибыли на место происшествия. Никаких следов борьбы или ран, указывающих на физическое насилие, они не обнаружили. Судмедэксперты провели предварительное расследование, а затем отвезли тело в больницу для более тщательного изучения.

Ранее на пляже в Великобритании при загадочных обстоятельствах нашли бездыханного человека. Полицейские назвали случившееся необъяснимым.