В Прикамье умерла пострадавшая от нападения стаи собак пенсионерка

Пенсионерка, пострадавшая от нападения стаи собак в городе Красновишерске Пермского края, скончалась. Об этом сообщает глава Красновишерского округа Анна Мельчарик в Telegram-канале.

"В нашем городе произошла трагедия. 24 февраля стая собак напала на пожилую женщину. Врачи больше недели боролись за жизнь Надежды Ивановны. К несчастью, сегодня ночью ее не стало. Это большое горе для семьи и для тех, кто знал ее лично. Мои искренние слова соболезнования родным и близким", - сообщила глава округа.

Как сообщали в СУ СК России по Пермскому краю, 24 февраля около дома №48 по улице Толстого в городе Красновишерске стая безнадзорных собак напала на пожилую женщину, она была госпитализирована. По факту нападения собак было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ.