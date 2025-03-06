Иранского певца выпороли за песню в защиту женщин

Популярный иранский певец Мехди Яррахи получил 74 удара плетью за песню о протесте в рамках соглашения о прекращении уголовного дела против него. Об этом сообщает The Guardian.

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Изначально Яррахи был осужден в январе 2024 года за «незаконные действия» после того, как в сентябре 2023 года выпустил песню под названием Your Headscarf (Roo Sarito), приуроченную к первой годовщине серии протестов «Женщины, жизнь, свобода». С ней он выступил против жесткого иранского дресс-кода для женщин

Впоследствии год тюрьмы, назначенный Яррахи, был заменен на судебный контроль, срок которого истек в декабре. Адвокат певца Захра Миноуэй договорилась об окончательном прекращении уголовного преследования в отошении ее подзащитного за наказание плетью. 5 марта Миноуэй сообщила в соцсетях, что приговор был приведен в исполнение.

«Вы принесли стекло, чтобы разбить наш камень. Тот, кто не готов заплатить цену за свободу, не заслуживает ее. Желаю вам свободы», — написал Ярахи в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), где у него 1 миллиона подписчиков, и поблагодарил своих адвокатов.

Новость о порке вызвала широкое возмущение в социальных сетях. В поддержку исполнителя выступили многие правозащитники. По данным иранской неправительственной организации Human Rights Activists News Agency, в 2024 году в Иране по меньшей мере 131 человек был приговорен к аналогичному наказанию, в общей сложности они получили 9 957 ударов плетью.