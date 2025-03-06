Бездомный мужчина с судимостью за насилие домогался 17-летней туристки в Европе

Бездомный мужчина домогался молодой иностранной туристки в испанской Малаге. Подробностями истории поделился портал Sur in English.

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По данным издания, инцидент произошел 26 февраля возле супермаркета в центре европейского города. Полицейским поступило сообщение о домогательствах к 17-летней девушке, которая ходила в магазин со своей подругой. Она приехала в Испанию с одноклассниками, чтобы отпраздновать окончание учебы.

Иностранка рассказала стражам правопорядка, что когда она выходила из супермаркета, бездомный, просивший денег, схватил ее за бедра «непристойным образом» и попытался поцеловать в губы. Туристке удалось вырваться из его объятий и сбежать. Позже полицейские задержали подозреваемого — им оказался 30-летний мужчина, уже имевший судимость за сексуальное насилие.

Ранее в Испании турист решил проверить девственную плеву незнакомой пьяной девушки. После этого он оправдался фразой «в отпуске не считается».